JAKARTA - Band Kotak membuka ajang iNews Maker Awards 2022 dengan sederet tembang hits mereka, seperti Beraksi dan Terbang. Sebelum bernyanyi, Tantri terlihat menyapa penonton dengan teriakannya.

Tantri dan personel Kotak lainnya tampil energik dalam balutan outfit serba hitam ala rocker. Selain Kotak, ajang tersebut juga diramaikan sederet nama populer lainnya, seperti Dewi Persik, Novia Bachmid, Rizki dan Ridho, Wika Salim, Danar X-Factor, dan Denny Darko.

Sementara Astrid Tiar, Dwi Andhika, dan Fadli Akhmad didapuk sebagai host dalam ajang tersebut. Mengusung tema “Advancing Dynamic Capabilities in Economic Rebound” iNews Maker Awards digelar pada 30 Juni 2022, pukul 21.00 WIB.

Ajang ini digelar untuk memberi apresiasi kepada lembaga swasta dan pemerintah yang telah berperan aktif dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia, khususnya pada bidang ekonomi.

Tahun ini, iNews Maker Awards 2022 memberikan penghargaan dalam tujuh kategori: The News Maker, The Best Public Institution, Innovation of Marketing, Product and Services, dan Innovation of Operation and Supply Chain.

Kategori lainnya: Innovation of Human Capital and Organization Development, Innovation of CSR and Community Development, hingga Special Award of Outstanding Performance. Ajang iNews Maker Awards 2022 juga dapat ditonton lewar aplikasi RCTI+ dan situs www.rctiplus.com.*

