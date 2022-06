SEOUL - Im Nayeon tengah sibuk mempromosikan album solonya, ‘IM NAYEON’. Sebagai member TWICE pertama yang debut solo, dia mengaku, merasa terbebani.

Hal itu diungkapkannya lewat vlog yang diunggah di channel YouTube resmi TWICE. Dalam video berjudul Who am I? ‘IM NAYEON’ itu, penonton bisa melihat bagaimana idol 26 tahun itu mempersiapkan album solonya.

Video itu dimulai dengan penjelasan Nayeon ketika pertama kali tahu JYP Entertainment mempersiapkannya untuk debut solo. Meski awalnya antusias, namun dia mulai merasa tidak percaya diri harus tampil tanpa personel TWICE lainnya.

“Ini tidak mudah. Aku mulai merasa tak bisa melakukannya. Aku sempat berpikir apakah aku harus memberi tahu mereka (member TWICE) bahwa aku tak bisa bernyanyi solo? Tiba-tiba, aku merasa takut,” tuturnya dikutip dari Koreaboo, Kamis (30/6/2022).

Namun ketakutan tersebut, menurutnya diketahui oleh JY Park, pendiri JYP Entertainment. Dia kemudian memberikan semangat dan menyakinkan Nayeon untuk melakukan yang terbaik.

Dalam lanjutan keterangannya, Nayeon mengatakan, "JY Park bilang padaku, 'Lakukan yang terbaik untuk album solomu. Karena itu akan berdampak baik untuk TWICE. Energi baik akan cepat menyebar.' Ucapan itu cukup membuatku tenang." Im Nayeon diketahui terlibat aktif dalam penggarapan mini albumnya. Dia terlibat dan menuangkan idenya untuk proses kreatif, mulai dari pemilihan outfit hingga konsep album. Dia mengaku, tantangan terbesar yang dirasakannya selama proses rekaman adalah menaklukkan diri sendiri. Dia selalu merasa gugup saat memasuki studio rekaman dan memikirkan bagaimana hasil rekaman itu akan menjadi produk permanen. Tekanan itu, diakui Nayeon, kerap membuatnya menangis. Namun seiring berjalannya waktu, dia berusaha untuk lebih santai dan bersenang-senang. Im Nayeon merilis mini album 'Im Nayeon' dan title track POP!, pada 24 Juni 2022. Ada enam lagu lainnya dalam album itu, termasuk No Problem di mana dia berkolaborasi dengan Felix Stray Kids dan berduet dengan Wonstein dalam Love Countdown.*