SINGAPURA - Aktor Squid Game, Wi Ha Joon dikabarkan terbang ke Singapura untuk menjalani syuting drama barunya, Little Women. Dia terlihat di Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan, pada Rabu (29/6/2022) pagi.

Mengutip Star News, sang aktor dan tim produksi Little Women akan menjalankan syuting di Negeri Singa itu selama 2 minggu. Aktor Uhm Ji Won dan Kim Go Eun juga kabarnya akan menyusul sang aktor syuting di Singapura.

Drama Little Women diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Louisa May Alcott yang dirilis pada 1868. Wi Ha Joon akan berperan sebagai Choi Do Il, pria lulusan universitas ternama yang dikenal cerdas dan menarik.

Choi Do Il dikisahkan akan bertemu dengan Oh In Ju, karakter yang akan diperankan aktris Kim Go Eun. Secara garis besar, drama ini berkisah tentang In Ju dan dua saudara perempuannya In Kyung (Nam Ji Hyun) dan In Hye (Park Ji Hoo).

Rencananya, Netflix akan menayangkan drama Little Women pada Agustus 2022.*

(SIS)