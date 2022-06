JAKARTA - Panggilan untuk para pembaca yang memang hobi bernyanyi dan memiliki keinginan besar untuk terkenal. RCTI+ melalui salah satu fiturnya Home of Talent Plus (HOT+) kembali mengadakan lomba bernyanyi online yang sudah memasuki periode ke-4, Show Me Your Voice Season 4!

Show Me Your Voice Season 4 adalah sebuah challenge cover song yang dibuat oleh RCTI+ dalam mencari bakat baru dalam dunia tarik suara dengan cara mengcover beberapa lagu yang sudah ditentukan pada bagian Syarat dan Ketentuan. Video yang telah masuk akan dinilai berdasarkan jumlah voting tertinggi dari user RCTI+ dan juga juri internal untuk memenangkan hadiah total puluhan juta rupiah!

Untuk mengikuti tantangan ini caranya sangat mudah. Kamu hanya perlu membuat Video Cover Show Me Your Voice dengan perangkat Hpmu. Pilih tab HOT+ di menu home aplikasi RCTI+. Kemudian pilih menu competition Selanjutnya klik join. Terdapat beberapa lagu untuk kamu buat covernya. Ada 3 pilihan lagu dan kamu mengcover 2 lagu (1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan) dan berikut pilihan lagu-lagunya:

Lagu wajib:

I. Belum Siap Kehilangan (Stevan Pasaribu)

Pencipta : David Albert, Agie Prakasya, & Indra The Titans.

Publisher : PT. Musica Publisher Indonesia

Lagu pilihan:

I. Separuh Aku (Noah)

Pencipta: David Albert & Ihsan Nurrachman

Publisher: PT Musica Publiser Indonesia

II. Sebelum Cahaya (Letto)

Pencipta: Noe & Cornel

Publisher: PT Musica Publiser Indonesia

Kamu dapat mengcovernya secara akapela, karaoke dan atau menggunakan alat/instrumen dan dengan versi apapun (pop, remix, koplo atau genre lainnya).โ€œKini saatnya semua berkesempatan menjadi content creator, salah satunya dengan mengikuti Show Me Your Voice Season 4 di HOT+ ini. Caranya seperti ketentuan yang ada diatas dan jangan lupa ada hadiah jutaan Rupiah menanti jika videonya menarik.

Ayo tunggu apa tunjukkan bakat hebatmu dan suaramu dengan langsung mengikuti kompetisi Show Me Your Voice! Kompetisi ini sendiri berlangsung mulai 25 Mei sampai 15 Juli 2022. Selengkapnya pembaca dapat membaca dahulu syarat dan ketentuan kompetisi ini, sebelum akhirnya mengupload karya yang sudah disiapkan. Jadi, sudah siap mengikuti Show Me Your Voice Season 4?