JAKARTA - Kabar hilangnya artis Marshanda rupanya sukses menyita perhatian komika Ernest Prakasa. Dia terlihat geram dengan kelakuan orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan rumor tersebut demi keuntungan pribadi.

Lewat cuitan di Twitter, Ernest dengan terang-terangan menyindir Sheila Salsabila yang dinilai membuat gaduh publik setelah menyebarkan kabar hilangnya Marshanda di Los Angeles, Amerika Serikat pada Senin, 27 Juni lalu.

Â

"Satu orang yang pansos, satu negara geger. Gampang benar yak bikin kehebohan," cuit Ernest di Twitter, dikutip pada Selasa (28/6/2022).

 BACA JUGA:Putra Ridwan Kamil Dinyatakan Meninggal Dunia, Ernest Prakasa: Sesak Dada

Tak hanya itu, Ernest juga mengatakan kalau Sheila memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan keuntungan materi pada dirinya sendiri.

"And just disgusted about 'sheila sassy' gurl, called herself as Marshanda/Caca's friend, but actually she's digging the gold. Trying to get a lot of engagement for her social media by sharing about Caca's lost news. (Yang menjijikan dari 'sheilasalss', bilang temannya Marshanda, tapi sebenarnya dia nyari cuan. Dia coba nyari engagement buat media sosialnya dengan nyebarin kabar Caca hilang)," lanjut Ernest.

Unggahan Ernest Prakasa itu lantas diserbu beragam komentar warganet. Banyak dari mereka yang geram karena kebenaran kabar tersebut belum pasti. "Warga Indonesiaku tercinta gampang banget kena prank," komentars eorang netter. "Gila-gila, orang Indonesia terlalu tinggi solidnya, geleng-geleng kepala aku," timpal yang lain. "Kita tunggu saja klarifikasi Marshanda di podcast," sambung lainnya.