JAKARTA - Komika Ernest Prakasa baru-baru ini membagikan kisah tragis yang dialami keluarganya saat liburan ke Amerika Serikat.

Itu diungkapkan Ernest lewat sebuah video yang diunggah di akun Instagram miliknya. Dalam postingan awalnya, dia menceritakan perjalanan keluarganya saat berkunjung ke Walt Disney World, Orlando.

Di sana dia melihat orang-orag sudah tak mengenakan masker. Namun, karena di Indonesia belum menerapkan tidak wajib masker, membuatnya sempat dilema.

Memutuskan untuk melepas masker, keluarga sutradara film Cek Toko Sebelah itu justru terinfeksi virus Corona. Mereka merasakan gejala ringan seperti meriang dan batuk.

Ernest mulai bingung sebab keluarganya sudah menghabiskan 4 minggu di Negeri Paman Sam itu.

"Mahal bos! Di Amerika itu mahal," ujar Ernest, dikutip dari Instagramnya, pada Jumat (20/5/2022).

Tak ingin berlama-lama, Ernest Prakasa terpikir untuk berpindah ke Singapura dengan alasan tidak memberlakukan tes Covid-19.

Namun, saat dia bersama keluarga tiba di bandara dan barang ditimbang, Presiden Joko Widodo menginformasikan bahwa masuk ke Indonesia tidak harus tes Covid-19.

"Terus ngapain sekarang gue di Singapura? Tau gitu kan gue pulang aja. Mentang-mentang pelawak, trip gue harus komedi gini," kata Ernest Prakasa miris.

Ia menambahkan, "habis kena prank, di-prank sama pemerintah."

Unggahan tersebut menuai beragam komentar warganet. "Tragis kali. Ngeri ngeri sedap ceritanya Bang,". "Kena prank dari pak de," ujar netizen. "get well soon!!" kata yang lain.