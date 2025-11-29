Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayah Marshanda Meninggal Dunia: Terima Kasih Pa, Istirahat yang Tenang

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |20:50 WIB
Ayah Marshanda Meninggal Dunia: Terima Kasih Pa, Istirahat yang Tenang
Ayah Marshanda Meninggal Dunia: Terima Kasih Pa, Istirahat yang Tenang. (Foto: Instagram/@marshanda99)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka datang dari Marshanda. Ayahnya, Irwan Yusuf meninggal dunia, pada 29 November 2025. Kabar duka itu diumumkan sang aktris lewat unggahannya di Insta Story.

“Telah berpulang ke Rahmatullah Bapak Irwan Yusuf. Anak dari almarhum Rustam dan Sofie Yusuf dan ayah dari Andriana Marshanda dan adik-adiknya,” bunyi pesan duka yang diunggah sang aktris.

Dalam lanjutan pesan itu, Marshanda dan keluarga meminta maaf dan memohon doa agar almarhum ayahnya bisa berpulang dalam kondisi husnul khatimah. 

Ayah Marshanda Meninggal Dunia
Ayah Marshanda Meninggal Dunia pada 29 November 2025. (Foto: Instagram/@marshanda99) 

“Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa beliau, menerima seluruh amal ibadahnya, dan menempatkannya di surgaNya yang paling mulia. Amin ya rabbal'alamin,” imbuh pesan tersebut.

Lewat unggahannya, Marshanda secara khusus memberikan tribute untuk sang ayah. Dia menyebut, hubungan dengan sang ayah tak selalu indah. Bahkan bisa dibilang, hubungan mereka tak pernah mulus.

Marshanda harus berpisah dengan sang ayah karena perceraian. Namun dia meyakini, semua itu adalah skenario yang harus dilaluinya. “Aku tidak menyesalinya karena kau adalah orang yang membentuk kami saat ini,” ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184965/marshanda-9bAV_large.jpg
Marshanda Tak Buru-Buru Nikah Lagi: Sienna Tak Mau Punya Adik Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159622/marshanda-rmiu_large.jpg
Alasan Marshanda Masih Betah Menjomblo setelah 10 Tahun Menjanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/205/3107844/marshanda-FpjL_large.jpg
Marshanda Kolaborasi dengan Vina Panduwinata, Akui Gugup tapi Tersanjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/33/3107049/marshanda-0mqs_large.jpg
Cara Marshanda Atasi Kesepian Selama 10 Tahun Tanpa Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/33/3107019/marshanda-Xn0V_large.jpg
10 Tahun Menjanda, Marshanda Akui Pernah Merasa Kesepian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086016/marshanda-OwoH_large.jpg
Terungkap Alasan Keluarga Larang Marshanda Rawat Ayah yang Sempat Jadi Gelandangan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement