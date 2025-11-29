Ayah Marshanda Meninggal Dunia: Terima Kasih Pa, Istirahat yang Tenang

JAKARTA - Kabar duka datang dari Marshanda. Ayahnya, Irwan Yusuf meninggal dunia, pada 29 November 2025. Kabar duka itu diumumkan sang aktris lewat unggahannya di Insta Story.

“Telah berpulang ke Rahmatullah Bapak Irwan Yusuf. Anak dari almarhum Rustam dan Sofie Yusuf dan ayah dari Andriana Marshanda dan adik-adiknya,” bunyi pesan duka yang diunggah sang aktris.

Dalam lanjutan pesan itu, Marshanda dan keluarga meminta maaf dan memohon doa agar almarhum ayahnya bisa berpulang dalam kondisi husnul khatimah.

Ayah Marshanda Meninggal Dunia pada 29 November 2025. (Foto: Instagram/@marshanda99)

“Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa beliau, menerima seluruh amal ibadahnya, dan menempatkannya di surgaNya yang paling mulia. Amin ya rabbal'alamin,” imbuh pesan tersebut.

Lewat unggahannya, Marshanda secara khusus memberikan tribute untuk sang ayah. Dia menyebut, hubungan dengan sang ayah tak selalu indah. Bahkan bisa dibilang, hubungan mereka tak pernah mulus.

Marshanda harus berpisah dengan sang ayah karena perceraian. Namun dia meyakini, semua itu adalah skenario yang harus dilaluinya. “Aku tidak menyesalinya karena kau adalah orang yang membentuk kami saat ini,” ujarnya.