DENPASAR, BALI – Sempat tidak diselenggarakan selama dua tahun karena pandemi, kini Ubud Food Festival (UFF) kembali meramaikan Ubud pada 24 – 26 Juni 2022. Festival kuliner yang melibatkan chef, budayawan, pencinta lingkungan, pemilik bisnis dan pakar kuliner ini menjadi tanda kembalinya geliat kreatifitas dan pariwisata Bali yang kembali pulih.

Dalam acara ini, Vision+ diundang sebagai media partner, dan menampilkan salah satu original series-nya yang berjudul Once Upon a Time in Chinatown dalam sesi screening. Serial bergenre dokumenter ini membahas mengenai kisah dibalik restoran-restoran yang ada di Jakarta, memberikan tema kuliner yang khas untuk acara Ubud Food Festival.

Tak hanya itu, perwakilan dari Vision+ originals Once Upon a Time in Chinatown juga akan hadir dalam sesi talk show, yaitu Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+, Lukman Sardi selaku Head of Creative Original Production Vision Pictures, Zack Lee selaku host dan sutradara Once Upon a Time in Chinatown, dan Sheila Timothy selaku Producer dari Once Upon a Time in Chinatown.

Vision+ juga membuka booth yang dapat memberikan informasi dan penawaran menarik untuk para pendatang yang ingin berlangganan Vision+. Dengan lebih dari 18.000 jam tayang Video on Demand, original series tiap bulannya, dan lebih dari 70 channel lokal maupun internasional, Vision+ siap memberikan hiburan digital kepada pemirsa, kapan saja dan di mana saja.

Mengangkat tema HEROES atau pahlawan di bidang kuliner, Ubud Food Festival sendiri juga mencakup acara demo memasak dari para chef dan selebriti, bincang-bincang mengenai dunia kuliner, lokakarya, tur kuliner, live musik dan seni, hingga jamuan makan mewah yang spesial. Mengajak puluhan bisnis kuliner dari berbagai ide dan rasa yang tersebar di Taman Kuliner, UFF menjadi sorotan penting akhir bulan Juni ini. Makanan, minuman hingga bahan makanan pilihan yang khusus dikurasi oleh tim festival dapat dijumpai selama tiga hari sepanjang festival. "Dengan membeli tiket terusan untuk 1 hari atau 3 hari, pengunjung dapat menikmati kekenyangan yang luar biasa, menikmati acara masak-memasak di Teater Kuliner, berdiskusi dan mendengar para pakar kuliner di Food for Thought, program anak-anak, hingga memanjakan diri dengan Live Music & Arts yang berisi deretan musisi Bali ternama, Navicula, KIS Band, Soulfood, sanggar Kerta Art dan masih banyak lagi." Tambah Ermayanthi, Festival Manager UFF.