ARTIS NathalieĀ Holscher belakangan menjadi sorotan usai kehidupan dirinya dengan anak sambungnya, Putri Delina, dianggap tak akur. Hal tersebut bermula saat Putri Delina mencurahkan isi perasaannya dan mengakuĀ masih sakit hati dengan sikap ibu sambungnya lantaran kesalahpahaman.

Baru-baru ini melalui unggahan di Insta Story-nya, Nathalie diduga menyindir seseorang saat membalas unggahan kerabatnya, Jordy Ramadhan Saroyo. Dimana dia membahas seseorang yang sering tidur bareng.Ā

"Thank you, adikku. Oh iya dek, bilangin temen kamu jangan suka tidur bareng terus ya tiap hari," tulis Nathalie, dikutip pada Rabu (22/6/2022).Ā

Dalam unggahan lainnya, Nathalie juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukungnya. Ia mengaku tak mau menjadi munafik dengan berpura-pura baik di depan orang.Ā

"Seneng banget banyak yang nguatin di saat aku sendiri. Semoga bener nguatin aku ya, bukan two face, drama, pencitraan ya," ujar Nathalie.Ā

"Soalnya aku gak suka pura-pura baik, gak taunya di belakang parah banget sifat dan perilakunya. Aku gak suka cari pembelaan disaat aku dihujat. Anti munafik-munafik klub," lanjutnya.Ā

Sindiran itu membuat warganet berspekulasi bahwa perempuan berdarah Jerman-Indonesia itu tengah menyindir Putri Delina. Sang anak sambung memang diketahui tinggal di rumah yang berbeda dengan Sule.Ā

"Kalau ini buat Putri parah sih sampai bongkar aib tidur bareng. Naudzubillah punya ibu tiri kayak gini," komentar netizen, dikutip dari akun @insta.nyinyir.

"Bobok bareng sama siapa si Putdel?," komentar netizen lainnya.Ā

Di samping itu, Nathalie mengucapkan permintaan maaf kepada Putri jika menyimpan rasa sakit hati padanya. Ia mengaku masih perlu banyak belajar dalam menjalani posisinya sebagai ibu sambung bagi anak-anak Sule. Sebelumnya, Putri Delina diketahui curhat masalah keluarganya di konten YouTube Maia Estianty. Ia mengaku masih bersedih setelah kejadian bersitegang dengan sang ibu sambung, Kejadian yang dimaksud anak Sule itu adalah saat NathalieĀ kabur dari rumah. Diduga, Nathalie sakit hati melihat isi DM Sule dengan Putri Delina yang membahas soal Lina Jubaedah. "Waktu kejadian itu, Putri bener-bener diem, Putri dihujat sampe segitunya sama netizen, sampe dibilang anak durhaka lah. Yang ke inget sih lebih yang kenapa harus seperti ini? Kenapa nggak ada inisiatif untuk minta maaf ke Putri," ujar Putri.