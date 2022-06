SEOUL - Aktris senior Jeon Do Yeon akan beradu akting dengan Jung Kyung Ho dalam drama One Shot Scandal. Hal itu dikonfirmasi tvN, selaku stasiun TV yang akan menayangkan drama tersebut.Ā

Mengusung genre komedi romantis, drama karya penulis skenario Yang Hee Seung tersebut mengangkat cerita tentang orang-orang yang harus menghadapi ketatnya kompetisi dalam hidup.Ā

Jeon Do Yeon akan berperan sebagai Nam Haeng Sun dalam drama One Shot Scandal. Karakter iniĀ digambarkan sebagai mantan atlet nasional yang memutuskan untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi.Ā

Meski merasa lelah dengan hidupnya, namun dia digambarkan sebagai karakter yang tangguh dan percaya diri. Hidup Haeng Sun berubah ketika bertemu Choi Chi Yeol, seorang guru di lembaga pendidikan tempatnya belajar.

Ā

Karakter Chi Yeol yang digambarkan jenius dan pekerja keras akan diperankan oleh aktor Hospital Playlist, Jung Kyung Ho. Tak hanya dikenal sebagai guru yang hebat, dia juga kaya dan terkenal.Ā

Meski terlihat sempurna namun Choi Chi Yeol juga mudah tersinggung dan kaku ketika harus bertemu orang-orang. Namun ketika bertemu Nam Haeng Sun yang energik dan optimistis, dia merasa sangat nyaman.Ā

DramaĀ One Shot ScandalĀ ini akan menjadi ajang reuni bagi penulis skenario Yang Hee Seung dan sutradara Yoo Jae Won. Sebelumnya, mereka pernah bekerja sama menggarapĀ King of High SchoolĀ danĀ Oh My Ghostess.Ā

AllkpopĀ melaporkan, drama ini akan mulai tayang pada 2023. Syuting akan dimulai pada semester II-2022 setelah prosesĀ castingĀ rampung sepenuhnya.*

