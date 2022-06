JAKARTA – Setelah 20 tahun sukses menjalani karir di dunia musik, MALIQ & D’Essentials merayakan ulang tahunnya bersama Vision+. Grup musik yang mulai dibentuk sejak tahun 2002 ini tetap eksis di antara pecinta musik hingga sekarang.

MALIQ & D’Essentials merupakan grup musik ternama beraliran pop-jazz di Indonesia yang beranggotakan 6 personel. Ada Angga dan Indah sebagai vokalis, Ilman sebagai keyboardis, Jawa sebagai bassist, Lale sebagai gitaris, dan Widi sebagai drummer.

Setelah menunjukan pesonanya pada Java Jazz Festival pada 2005 lalu, MALIQ & D’Essentials langsung mencuri hati para penggemar dengan lagu-lagunya. Sudah menghasilkan 6 album, beberapa lagu terbaik MALIQ yang paling paling terkenal yaitu Untitled, Terdiam, Dia, Pilihanku, dan Setapak Sriwedari.

Walaupun sempat menunda konser solo pertama pada 2020 lalu akibat COVID-19, MALIQ & D’Essentials akhirnya mengadakan konser audio visual pertama di Indonesia dalam Vision+ originals Orkes Semesta. Di sini, MALIQ & D’Essentials akan berkolaborasi bersama musisi Indonesia seperti Iwa K, Nassar, Lyodra, dan masih banyak lagi.

Untuk menyaksikannya, Anda bisa mengunduh Vision+ di Google Play Store atau App Store, dan pastikan untuk memperbarui aplikasi Anda agar bisa menikmati Orkes Semesta dengan kualitas audio visual dari Dolby Vision & Dolby Atmos.

“Semoga Orkes bisa menginspirasi dan memvisualisasi proses up and down dari proses bermusik, baik dari sisi musik dan non-musiknya bisa menginspirasi,” ujar Angga Puradiredja pada acara konferensi pres Orkes Semesta, 19 Mei 2022 silam.

Untuk menyaksikannya, Anda dapat berlangganan Vision+ premium dengan berbagai paket harga, mulai dari Rp10.000 untuk 7 hari, hingga Rp200.000 untuk 365 hari.