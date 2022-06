JAKARTA - Bahagia bertemu langsung para bintang Amazing Drama, IPA & IPS dan Anak Jalanan A New Beginning, serta The Voice All Stars, pemirsa setia GTV sambut antusias event Amazing All Stars Fest.

Tidak hanya sebatas meet and greet, pengunjung yang beruntung juga bisa ikut Singing & Acting Challenge hingga bermain games seru bersama Cakrawala Airawan, Angga Putra, dan Lily Zalea dari Anak Jalanan A New Beginning.

Selain itu, ada pula Venly Arauna, Jessica Lucyana, dan Malida Dinda dari series IPA & IPS, serta Rafi Galsa, Olivia, dan Sosila dari The Voice All Stars. Penonton yang beruntung juga pulang dengan membawa hadiah total jutaan rupiah serta merchandise exclusive GTV X Soulyu Beauty.Â

Serunya lagi, penonton bisa melihat langsung kondisi backstage serial Anak Jalanan A New Beginning dan IPA & IPS. Penonton bisa melihat secara langsung keakraban para pemerannya di belakang kamera. Tak heran, akting mereka terasa begitu nyata.

“Kami ngobrol–ngobrol biasa biar semakin akrab,” ujar Lily Zalea dari series Anak Jalanan A New Beginning, pada 18 Juni silam. Angga Putra menambahkan, "Gue kalau syuting, sering ditemeni istri tercinta.”

Ketika ditanya siapa yang paling jail di lokasi syuting, Cakra langsung menunjuk Angga. “Kelihatan ya yang paling enggak bisa diam, si Angga. Dia itu enggak bisa melihat orang diam dan bernapas dengan anteng,” ungkap Cakra bernada kelakar yang ditimpali Angga dengan, "Buat menjaga mood.”

BACA JUGA:Â Weekend Bareng Bintang Keren Amazing Drama & The Voice All Stars Kesayangan!

BACA JUGA:Â Vidi Aldiano dan Nino Kayam Bahagia Bertemu Shafira di The Voice All Stars

Sementara para pemeran IPA & IPS punya cara tersendiri untuk mengisi waktu dan beristirahat selama jeda syuting. “Oh, kita kompak banget. Kalo break syuting, biasanya cari tempat buat makan, sharing, dan main bareng,” kata Davin. Di lain pihak, Jessica mengaku, sebagai sosok yang berkepribadian introvert. Hal itu, membuat dia kerap memilih untuk beristirahat sambil menggambar saat harus menunggu giliran syuting. “Jessica tuh jago gambar,” puji Dinda sambil melayangkan thumbs up pada Jessica. Untuk menyaksikan penampilan para bintang ini, Anda bisa menyaksikan The Voice All Stars setiap hari Jumat, pukul 19.00 WIB, IPA & IPS setiap Sabtu–Kamis pukul 18.30 WIB, dan Anak Jalanan A New Beginning setiap Sabtu–Kamis pukul 20.30 WIB dan Jumat pukul 22.00 WIB. Follow akun Instagram dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten–konten menarik dari artis–artis kesayangan kamu. Semua program di atas juga bisa Anda saksikan lewat aplikasi RCTI+ dan Vision+.* BACA JUGA: Iko Uwais Terlibat Kasus Pengeroyokan, Judika Bongkar Sifat Aslinya BACA JUGA: Raffi Ahmad Hadiahi Nagita Slavina Rolls Royce Phantom Seharga Rp 20 Miliar