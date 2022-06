Habiskan weekend bareng artis papan atas dan bintang kesayangan di Cibinong City Mall hari Sabtu 18 Juni jam 14.00 WIB! Kalau selama ini kamu hanya bisa melihat aksi para bintang kesayangan lewat layar kaca sambil bermimpi bisa ketemu dan ketawa bareng.Â

Kini keinginan kamu bukan lagi hanya sekedar mimpi siang bolong. Weekend nanti kamu bisa ketemu langsung, foto-foto bareng dan bawa pulang hadiah & merchandise exclusive dari GTV X Soulyu Beauty. Daripada hanya rebahan sepanjang weekend, lebih baik kamu ajak keluarga, pacar, teman atau sahabat untuk hangout di Amazing Allstars GTV.

Para bintang Anak Jalanan A New Beginning, IPA & IPS hingga The Voice All Stars siap ketemu dan menghabiskan hari Sabtu bersama-sama.

Dari Amazing Drama kesayangan kita semua, ada Cakrawala Airawan, Angga Putra dan Lily Zalea dari Anak Jalanan A New Beginning sedangkan dari IPA & IPS, akan hadir Venly Arauna, Jessica Lucyana dan Malida Dinda.

Kita semua rutin melihat aksi akting keren mereka di Amazing Drama GTV, tapi kali ini, kamu bisa meet & greet sama mereka langsung, ngobrol-ngobrol ringan juga bisa. Santai dan have fun bareng pokoknya di hari Sabtu nanti. Tak ketinggalan, para bintang yang akan berkompetisi di panggung megah dan berkelas, The Voice All Stars, Rafi Galsa, Olivia dan Sosila juga akan hadir. Jadi, tunggu apa lagi. Sekali lagi segera catat tanggal dan waktu ya, datang ke Cibinong City Mall hari Sabtu 18 Juni nanti pukul 14.00 WIB. Ajak semua orang tersayang dan bawa pulang hadiah & merchandise exclusive GTV X Soulyu Beauty! Follow akun Instagram @thevoicegtv dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten-konten menarik. Kamu juga bisa streaming Amazing All Stars Fest di akun Facebook, Instagram dan TikTok @officialgtvid.