Daya tarik untuk memilih kontestan berdasarkan kualitas vokal tanpa melihat rupa menjadi daya tarik utama dari ajang talent search kelas dunia, The Voice. Tak heran, babak Blind Audition menjadi salah satu babak yang paling dinanti oleh para penggemar setianya.Β

Season kali ini, untuk pertama kalinya di Asia, The Voice All Stars hadir di GTV berisikan para bintang dari bintang-bintang dari The Voice Indonesia tahun 2016, 2018 dan 2019 serta The Voice Kids Indonesia dari mulai Season 1 hingga Season 4. Secara otomatis, pengalaman menonton kamu jadi naik kelas karena mereka yang hadir di panggung Blind Audition The Voice All Stars kali ini memang penyanyi yang mempunyai kualitas bintang.

Bergabung kembali sebagai Coach di The Voice All Stars, Armand Maulana dan Titi DJ mengaku tak sabar untuk segera bertemu dengan para bintang. Keduanya tak sabar untuk menjadi saksi lahirnya bintang dari para bintang di panggung The Voice All Stars.

β€œBintang – bintang The Voice yang punya talenta suara luar biasa siap berkumpul disini. Kira – kira siapa saja ya yang bergabung di #TeamTiti?” ujar Titi DJ antusias (15/06/22). β€œAre you the star of all stars?” sambung Armand (15/06/22).

Nah, penasaran kan. Kira – kira siapa bintang yang hadir ataupun lolos babak Blind Audition nanti? Jadi pastikan kamu menyaksikan The Voice Indonesia yang segera tayang di 17 Juni setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV untuk menjadi saksi langsung penampilan – penampilan memukau dari para bintang di panggung berkelas The Voice All Stars. Are You The Star of All Stars? Pertama kalinya di Asia, ajang talent search kelas dunia, The Voice All Stars tayang mulai 17 Juni setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV. Follow akun Instagram @thevoicegtv dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten menarik. Program The Voice All Stars juga kamu bisa saksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+.