JAKARTA - Para coaches The Voice All Stars: Armand Maulana, Isyana, Titi DJ, Vidi Aldiano dan Nino Kayam, siap menyambut para bintang terbaik di dunia tarik suara. Vidi bahkan mengaku tidak sabar menanti kompetisi dari para bintang ini.

“Gaes, the stars will return to The Voice! Wow, what can I say? Enggak sabar banget. Pasti bakal epik banget,” ujar pelantun Nuansa Bening itu antusias.

Para bintang yang tampil dalam The Voice All Stars ini adalah mereka dengan kemampuan vokal di atas rata–rata. Mereka adalah Rafi Galsa (Jakarta), Shafira (Surabaya), dan Ope (Bali). Rafi Galsa merupakan alumni The Voice Kids Indonesia Season 1.

Bergabung dalam Team Bebi Romeo, skill vokal dan penampilan Rafi di atas panggung selalu berhasil mencuri perhatian audience dan coaches. Bahkan video Blind Audition Rafi saat menyanyikan Love of My Life ditweet langsung oleh Brian May, gitaris band legendaris Queen.

Di lain pihak, Shafira memiliki warna vokal yang mampu menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Suara merdu dan penghayatan total tak pernah absen dari penampilan panggungnya. Tak heran, dara 19 tahun itu mampu mendapatkan standing ovation dari para coaches.

Sedangkan Ope, memiliki vokal unik yang selalu bikin 'nagih' saat didengarkan. Kualitas keren yang selalu ditampilkannya di panggung The Voice Indonesia berhasil membuatnya menjadi rebutan para Coaches.