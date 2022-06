Jakarta 14 Juni 2022 – Kembali mengukuhkan posisi sebagai Home of Real Talents, GTV menghadirkan The Voice All Stars. Pertama kalinya di Asia, ajang talent search kelas dunia, The Voice All Stars tayang perdana di GTV tanggal 17 Juni, setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB. The Voice All Stars kali ini menjadi begitu spesial karena berisikan para bintang dari bintang-bintang dari The Voice Indonesia tahun 2016, 2018 dan 2019 serta The Voice Kids Indonesia dari mulai Season 1 hingga Season 4.

Valencia Tanoesoedibjo sebagai Managing Director GTV optimis kehadiran The Voice All Star akan memberikan dampak positif dalam memaksimalkan talenta bintang – bintang tanah air dan menghadirkan bintang terbaik baru untuk kancah musik dan hiburan di Indonesia.

β€œThe Voice All Stars sendiri merupakan ajang talent search kelas dunia yang sangat spesial. Ajang ini mencari juara dari para juara dari The Voice Indonesia dan The Voice Kids Indonesia yang pernah diselenggarakan oleh GTV. Bersama line up Coaches papan atas dengan karir musik cemerlang di Indonesia, program The Voice All Stars merupakan bagian terbaik dari seri talent search The Voice. Tayangan favorit penonton Indonesia yang sukses sejak 2016 ini, menjadi ajang kompetisi dengan standar tinggi yang akan melahirkan bintang terbaik baru sehingga secara tontonan akan jadi berbeda dari program lainnya dan belum pernah ada di stasiun tv manapun.” kata Valencia Tanoesoedibjo.

Musisi berkelas papan atas yang mengisi line up para Coaches di The Voice All Stars kali ini adalah Armand Maulana, Isyana Sarasvati, Titi DJ, Vidi Aldiano dan Nino Kayam. Gaya khas dan jejak bermusik panjang yang ditorehkan oleh Armand Maulana telah banyak menginspirasi penyanyi – penyanyi generasi muda. Komposisi musik yang ear catching dan rangkaian lirik mendalam membuat Isyana Sarasvati tak hanya menjadi penyanyi muda berbakat tapi juga komposer kelas internasional yang dicintai penikmat musik Indonesia. Nama Titi DJ sendiri sudah terkenal tidak hanya secara nasional tapi juga kelas internasional. Kali ini Vidi Aldiano dan Nino Kayam kembali bekerja sama dan keduanya lebih dari sekedar penyanyi pria yang digandrungi oleh kaum milenial saat ini. Warna suara yang unik, stage aura yang kuat dan kemampuan mereka mencipta lagu telah berhasil mencetak banyak lagu hits yang dinikmati oleh masyarakat luas. The Voice All Stars akan tayang perdana mulai tanggal 17 Juni 2022 setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV. Dikemas secara meriah dan berkelas serta Robby Purba sebagai host, panggung The Voice All Stars dipastikan akan menghibur dan menyentuh hati pemirsa setia GTV. Jadi pastikan kamu stay tune untuk menyaksikan panggung kompetisi The Voice All Stars setiap hari Jumat Jam 19.00 WIB mulai tanggal 17 Juni 2022 di GTV. Follow akun Instagram @thevoicegtv untuk konten seru dan update kompetisi terbaru.