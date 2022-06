SEOUL - Hanteo Chart mencatat, album ‘Proof’ milik BTS membukukan penjualan 2,75 juta kopi sepanjang periode 10-16 Juni 2022. Dengan begitu, ia menjadi album dengan penjualan tertinggi pada pekan perdana perilisannya, sepanjang tahun 2022.

Selain itu, album tersebut juga tercatat sebagai album dengan penjualan tertinggi kedua dalam sepekan perilisannya sepanjang sejarah Hanteo. Rekor sebelumnya, masih dipegang RM cs dengan 3,37 juta kopi lewat album ‘Map of the Soul: 7’.

Meski lebih rendah, namun format ‘Proof’ yang dirancang 3-CD dijual dengan harga lebih mahal dibandingkan ‘Map of the Soul: 7’. Dengan begitu, kini BTS memiliki empat album dengan penjualan tertinggi pada minggu pertama perilisannya.

Selain kedua album yang telah kami sebutkan di atas, BTS masih memiliki album ‘BE’ yang terjual 2,27 juta kopi dan ‘Map of the Soul: Persona’ dengan angka penjualan mencapai 2,13 juta kopi.

Di lain pihak, BTS mengumumkan akan hiatus dari kegiatan mereka sebagai grup dan akan fokus pada solo karier, pada 14 Juni silam. Keesokannya, Big Hit Music mengumumkan, J-Hope akan menjadi member pertama yang merilis proyek solo.

Sebelum hiatus dari kegiatan grup, BTS akan menampilkan title track Yet To Come (The Most Beautiful Moment) dalam beberapa program musik pada pekan ini.*

