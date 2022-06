JAKARTA โ€“ BTS mengumumkan akan hiatus dari grup dan setiap anggota fokus berkarir solo. Kabar mengejutkan tersebut disampaikan saat acara tahunan BTS Festa yang disiarkan di kanal YouTube BangtanTV pada Selasa (14/6/2022) malam.

Di acara BTS Festa, mereka makan malam dan mengenang masa selama 9 tahun perjalanan karir sebagai grup. Selain itu setiap anggota juga merilis video mengenai rencana ke depan.

Pernyataan yang membuat heboh ARMY itu, akhirnya diklarifikasi oleh agensi BTS yakni Big Hit Music. Mereka secara resmi membenarkan rencana tersebut.

โ€œIni akan menjadi waktu bagi mereka untuk berkembang dengan aktivitas mereka yang beragam, dan kami mengantisipasi bahwa ini akan mendorong BTS menjadi tim yang bertahan lama. Label akan secara aktif mendukung ini.โ€ ungkap salah seorang perwakilan agensi, dikutip melalui Soompi Rabu (15/6/2022).

Sesuai rencana, setiap anggota BTS nantinya akan merilis album solo dan melakukan kolaborasi dengan berbagai artis. Kegiatan solo setiap anggota akan dirilis sesuai dengan urutan. Artinya, anggota pertama yang akan debut solo adalah J-Hope.

Tak hanya solo karir, BTS juga akan melanjutkan program variety mereka โ€œRun! BTS.โ€

Sedangkan sebelum hiatus dari aktivitas grup, BTS akan merilis sebuah lagu berjudul โ€œYet to Come (The Most Beautiful Moment)โ€ dari album antologi baru mereka โ€œProofโ€ di sebuah acara musik minggu ini.