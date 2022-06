JAKARTA – Film bergenre laga fantasi asal Amerika Serikat, Transformers: Age of Extinction kini telah tayang di Vision+, dan merupakan sekuel dari film berjudul Transformers: Dark of The Moon. Film karya Michael Bay ini bisa Anda nikmati dengan streaming channel AXN.

Film Transformers: Age of Extinction dibintangi oleh Mark Wahlberg sebagai Cade Yeager, Nicola Peltz sebagai Tessa Yeager, Jack Reynor sebagai Shane Dyson, Kelsey Gramer sebagai Harold Attinger, dan masih banyak lagi.

Transformers: Age of Extinction berlatar di Kota Chicago, Amerika Serikat di mana sedang terjadi invasi dan manusia berusaha bergabung dengan transformers bayaran.

Berawal dari seorang ‘pencipta’ yang memusnahkan kehidupan bumi sekitar 65 juta tahun lalu dan ditemukanlah mayat dinosaurus dalam logam aneh oleh ahli geologi bernama Darcy Tirrel yang diperankan oleh Sophia Myles.

Setelah empat tahun berlalu, seorang penemu bernama Cade Yeager dan Lucas membeli truk tua untuk menjual suku cadangnya. Hal itu dilakukan untuk biaya kuliah sang putri, Tessa Yeager.

Saat melihat truk tersebut, Cade dan Lucas merasa janggal karena tidak seperti kendaraan pada umumnya. Ternyata itu adalah Optimus Prime (Peter Cullen) yang merupakan pemimpin para Transformers dari Autobot. Karena terlihat sangat buruk, Cade dan Lucas memutuskan untuk memperbaikinya.

Sayangnya hal itu malah justru membawa petaka bagi Cade dan Lucas karena Transformers sedang menjadi buronan oleh CIA. Melihat keluarga Cade yang terancam, Optimus Prime berusaha melindunginya. Bagaimanakah akhir dari Optimus Prime? Saksikan kisah selengkapnya di Transformers: Age of Extinction, streaming channel AXN di Vision+ sekarang!