LOS ANGELES - Kabar baik untuk pecinta film Transformers. Paramount Pictures baru saja mengumumkan akan dirilisnya film baru Transformers.

Mengutip Screenrant, Sabtu (2/5/2020), ada dua film Transformers yang tengah digarap Paramount. Salah satunya dijadwalkan untuk tayang pada 24 Juni 2022.

Salah satu film yang digarap kabarnya adalah lanjutan dari Bumblebee yang tayang pada 2018. Sementara satu proyek lagi merupakan spin-off Beast Wars, seri lain Transformers.

James Vanderbilt kabarnya dipercaya untuk menulis skenario spin-off Beast Wars. James sebelumnya menggarap Zodiac dan Murder Mystery.

Sementara untuk lanjutan Bumblebee, Paramount menunjuk Joby Harold. Ia adalah penulis skenario King Arthur: Legend of the Sword dan Army of the Dead.

