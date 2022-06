BERN - Ridwan Kamil telah merampungkan desain makam istimewa untuk putra sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz alias Eril. Desain itu, dibagikannya lewat akun Instagram pribadinya, pada 11 Juni 2022.

Makam tersebut berdiri bersebelahan dengan sebuah masjid cantik berwarna putih yang didesain dan tengah dibangun oleh Ridwan. “Dan yang terpenting, masjid tersebut dinamai seperti namamu, Al Mumtadz,” ujarnya dalam unggahan tersebut.

Nama itu, menurut Gubernur Jawa Barat tersebut, memiliki arti terbaik. “Terbaik adalah caramu menjalani hidup di dunia fana ini. Tidak sia-sia kami pilihkan nama penuh doa itu untukmu,” kata pria 50 tahun itu menambahkan.

Selain berdiri di sebelah masjid, tempat peristirahatan terakhir Eril tersebut terletak di sebelah sungai kecil dengan pemandangan gunung dan sawah hijau. Pada unggahan yang sama, Ridwan Kamil mengungkapkan, siap membawa Eril pulang ke Indonesia.

Ridwan Kamil pada penutup unggahannya mengatakan, “Eril, today is Saturday. It is a good day to go home (Eril, ini hari Sabtu. Hari yang baik untuk pulang).”

Mendiang Emmeril Kahn Mumtadz dinyatakan hilang setelah tenggelam di Sungai Aare di Bern, Swiss, pada 26 Mei 2022. Jasadnya yang masih utuh ditemukan seorang guru lokal, sekitar 14 hari kemudian tepatnya pada 8 Juni silam.*

