JAKARTA - Penantian Nabila Ishma Nurhabibah, kekasih Eril akhirnya usai. Setelah hampir dua pekan pencarian, pemilik nama lengkap Emmeril Kahn Mumtadz itu ditemukan di Bendungan Engehalde, Bern, pada 8 Juni kemarin.

Menunggu sang kekasih pulang, Nabila pun tak sabar. Dia menulis pesan agar pacarnya hati-hati di jalan.

"Hati-hati di jalan ya a, aku tunggu kamu disini," tulis dia dalam Instagram Storynya, dikutip pada Jumat (10/6/2022).

Sebelumnya ia juga mengunggah pesan ikhlas untuk melepaskan sang kekasih. Dia pun melanjutkan perjalanannya dengan mencari kebahagiaan sendiri.

β€œA eril, selama ini kita selalu berusaha mencari kebahagiaan kita bersama. Tapi sekarang, kalau memang kamu sudah menemukan kebahagiaan kamu, aku ikhlas dan aku akan tetap melanjutkan mencari kebahagiaan aku disini,” tulis Nabila.

Tak lupa, dia juga menuliskan perasaan sayang kepada kekasihnya itu. Perempuan asal Bandung tersebut juga hanya bisa pasrah untuk masa depannya.

β€œAku sayang kamu ril. Tapi sekarang juga aku belajar untuk menyayangi kamu karena Allah. Jadi aku ikhlas apapun rencana Allah untuk mu dan untuk aku,” kata Nabila.

β€œI love you ril, you will always have a place in my heart. You’re gonna live forever in me,” tutup dia.

Setelah berhasil ditemukan, Ridwan Kamil mengatakan akan membawa jenazah Eril ke Indonesia pada Minggu 11 Juni 2022 dan dimakamkan sehari setelahnya.