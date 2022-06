SEOUL - BTS resmi merilis album baru, ‘Proof’, pada 10 Juni 2022. Belum 24 jam dirilis, album tersebut membukukan rekor baru penjualan album Hanteo, tangga musik yang menghitung total penjualan album musisi K-Pop.

Hingga pukul 22.30 KST (20.30 WIB), Hanteo mencatat, album tersebut sudah terjual 2,1 juta kopi. Dengan begitu, ‘Proof’ mengikuti jejak ‘Map of the Soul: 7’ yang mengoleksi 2,65 juta kopi saat dirilis pada 21 Februari 2020.

Tak hanya itu, lagu Yet To Come (The Most Beautiful Moment) yang dirilis bersamaan dengan album tersebut berhasil menduduki posisi puncak chart Top 100 Melon, hanya dalam waktu 1 jam setelah dilepas ke pasaran.

Allkpop melaporkan, ini pertama kalinya sebuah lagu menguasai Top 100 Melon kurang dari 24 jam setelah dirilis. Ini juga capaian pertama untuk chart tersebut sejak melakukan rebrand pada Agustus 2021. Sebagai tambahan, Yet To Come juga debut di peringkat pertama chart Realtime Melon tak lama setelah dirilis. BTS dijadwalkan menampilkan lagu tersebut dalam program Run BTS, pada 13 Juni 2022, pukul 21.00 KST.*