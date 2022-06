SEOUL - BTS dilaporkan menghasilkan lebih dari USD75 juta atau setara Rp1,08 triliun hanya dari konser ‘Permission to Dance on Stage’ yang mereka lakoni sepanjang tahun 2022.

Mengutip Allkpop, Rabu (8/6/2022), ada 11 pertunjukan yang dilakukan RM cs dengan total 458.000 penonton. Jumlah penonton itu, menempati peringkat keempat sebagai penonton konser terbanyak sepanjang 2022.

Bad Bunny, Elton John, dan Genesis menduduki peringkat tiga teratas dengan masing-masing 35 pertunjukan. Sementara itu, BTS konser sebanyak empat kali di Los Angeles, empat kali di Las Vegas, dan empat kali di Seoul.

Sementara itu, grup asuhan Big Hit Music tersebut akan kembali tampil di program musik Korea Selatan untuk mempromosikan album terbaru mereka, ‘Proof’. Album itu dan title track Yet to Come akan dirilis pada 10 Juni mendatang.

Soompi melaporkan, BTS akan mulai mempromosikan lagu tersebut pada 16 Juni 2022 dengan tampil di M Countdown. Selanjutnya, mereka akan tampil di Music Bank pada 17 Juni 2022 dan Inkigayo pada 19 Juni mendatang. Pelantun Butter tersebut terakhir tampil di program musik pada Maret 2020 saat mempromosikan album 'Map of the Soul: 7'.