JAKARTA - Artis Zaskia Sungkar membagikan kabar tak sedap. Dia belum lama ini dilarikan ke rumah sakit karena penyakit maag yang diidapnya kambuh.

Hal itu terungkap dari salah satu unggahan Zaskia Sungkar di Instagram. Lewat posingan terlihat isti Irwansyah itu tampak berbaring di ranjang rumah sakit. Tak sendirian, dia ditemani anaknya Ukkasya Muhammad Syahki alias Ukkasya.

Â

"Sayang mami. Mami Sakit nih Ukkasya. Doain mami sehat yah, makasih," ujar Zaskia Sungkar, dikutip dari unggahan video, pada Rabu (8/6/2022).

 BACA JUGA:Bikin Gemas, Zaskia Sungkar dan Buah Hati Kompak Rayakan Lebaran

Sementara pada bagian keterangan, kakak kandung Shireen Sungkar itu membeberkan penyebab dirinya dilarikan ke rumah sakit.

"Terakhir maag kambuh parah banget nget nget sampe harus disuntik itu pas hamil," tulis Zaskia.

Meski begitu, dia masih bisa bersyukur karena ditemani putra sulungnya, Ukkasya. "Sekarang ditemani bolu Masya Allah," tambahnya.

Sehubungan dengan unggahan itu, Zaskia mendapat dukungan dari rekan selebriti dan warganet. Banyak yang mendoakannya agar cepat sembuh.

"Cepat sembuh ya Kia," komentar Maia Estianty. "Cepat sembuh mama Ukkas," timpal Iis Dahlia. "Get well soon," ujar Venna Melinda.

"Semoga lekas sembuh kak Kia," komentar seorang warganet. "Ka Kia cepet sembuh," balas yang lain. "Semoga lekas sehat kak Kia," tambah lainnya.