SEOUL - Son Dongwoon akan beradu akting dengan Kim Sejeong dan Nam Yoon Su dalam drama baru SBS, Today's Webtoon. Hal itu dikonfirmasi oleh agensi personel Highlight tersebut lewat keterangan resminya.

"Dia akan berperan sebagai Oh Yoon dalam drama tersebut," ujar Around Us Entertainment dikutip dari Soompi, pada Selasa (7/6/2022).

Oh Yoon digambarkan sebagai penulis webtoon yang tampan dan meraih popularitas berkat karyanya dan kerap tampil di berbagai acara televisi. Dia kemudian bergabung dengan tim editorial Neon Webtoon untuk proyek terbarunya.

Drama Today's Webtoon merupakan remake dari serial Jepang, Sleepeeer Hit! yang dirilis pada 2016. Kisahnya tentang On Ma Eum, atlet judo yang pensiun setelah mengalami cedera dan bergabung dengan tim editorial sebuah Neon Webtoon.

Sebagai pegawai baru, Ma Eum kesulitan beradaptasi dengan industri webtoon yang sangat kompetitif. Karakter ini akan diperankan oleh Kim Sejeong. Sementara Nam Yoon Su menghidupkan karakter Goo Joon Young, karyawan baru Neon Webtoon yang memiliki IQ 150. Rencananya, SBS akan menayangkan drama Today's Webtoon, pada 29 Juli 2022. Drama ini akan mengisi slot yang ditinggalkan drama Why Her? nantinya.