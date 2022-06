AZKA Corbuzier telah resmi memiliki seorang ibu baru. Sosok Sabrina Chairunnisa yang kemarin telah resmi dinikahi oleh Deddy Corbuzier, diketahui akan menjadi salah satu bagian dari keluarga dan juga kehidupan remaja 16 tahun tersebut.

Sebagai anak, Azka turut merasakan bahagia saat mengetahui bahwa ayahnya sudah menemukan sosok perempuan yang akan mendampingi hidupnya hingga akhir. Bahkan, Azka sempat menuliskan doanya untuk sang ayah dan juga Sabrina yang telah resmi menikah kemarin.

"Jadi umm aku rasa semua orang sudah tahu ayahku dan Ka Sabrina akan menikah, dan jujur.. yang terbaik buat mereka, maksudku mereka sudah berkencan sangat lama, jadi itu tidak akan menjadi seburuk itu hahaha," tulis Azka.

"Ok tapi serius saya sangat senang untuk mereka, jadi mari bersulang untuk kehidupan yang baik dan bahagia bersama," tutup Azka.

Panggilan Azka untuk Sabrina sontak menyita perhatian para netizen. Bahkan tak sedikit yang penasaran apakah Azka akan tetap memanggil Sabrina dengan sebutan kakak atau berganti menjadi bunda atau mami.

"Kak Sabrina," tulis yourfriend.98.

"Manggilnya tetap kak Sabrina or mom?," sambung mommy_latisha_mikhayla.

"Mangil nya bunda nakkkk," kata vilawati26.

Sebagaimana diketahui, selama kurang lebih 9 tahun belakangan, Azka diketahui memanggil Sabrina dengan sebutan kakak. Hal tersebut pertama kali diketahui saat Sabrina menuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk Azka yang kala itu baru berusia 15 tahun.

"Dear @azkacorbuzier today is your bday. Selamat ulang tahun yg ke 15 ya, semoga Azka selalu tumbuh menjadi anak yang baik, hebat dan membanggakan semuanya. Walau Kakak kenal Azka hanya baru separuh usia Azka saat ini, but IM SO PROUD OF U," ungkap Sabrina kala itu.