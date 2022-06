PRESENTER Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa telah resmi menikah setelah 9 tahun menjalani hubungan asmara. Pernikahan keduanya bahkan digelar secara tertutup di salah satu hotel berbintang di Jakarta, tepat di tanggal cantik 6 Juni 2022.

Sebagai anak, Azka Corbuzier diketahui turut menghadiri acara pernikahan sang ayah. Mengenakan setelan jas serba hitam, ditambah dengan dasi berwarna pink, penampilan remaja 16 tahun itu terlihat semakin menawan.

Dalam kesempatan itu, Azka juga sempat mengabadikan momen dalam pernikahan ayahnya dan Sabrina. Bahkan melalui unggahan Instagramnya, putra dari Kalina Oktarani itu sempat menuliskan pesannya untuk ayahnya dan juga ibu sambungnya.

"Aku tidak mengambil begitu banyak foto dari acara pernikahan jadi bersabarlah denganku ok," tulis Azka.

Lewat tulisannya, Azka menyadari bahwa hubungan asmara yang telah dibangun oleh Deddy dan Sabrina telah berlangsung cukup lama. Sehingga, tak heran jika keduanya kini memilih untuk menghalalkan hubungan mereka dan menikah.

Sebagai anak, Azka pun mengaku sangat senang lantaran ayahnya sudah memiliki teman hidup lagi. Ia pun berharap agar kedepannya kehidupan ayahnya bersama Sabrina selalu baik dan bahagia.

"Jadi umm aku rasa semua orang sudah tahu ayahku dan Ka Sabrina akan menikah, dan jujur.. yang terbaik buat mereka, maksudku mereka sudah berkencan sangat lama, jadi itu tidak akan menjadi seburuk itu hahaha," tulis Azka.

"Ok tapi serius saya sangat senang untuk mereka, jadi mari bersulang untuk kehidupan yang baik dan bahagia bersama," tutup Azka.

Sebelumnya, kabar pernikahan Deddy dan Sabrina diketahui langsung lewat unggahan di akun Instagram milik mereka. Dalam unggahannya, pasangan bahagia ini tampak mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari para petinggi negara yang kemarin telah tampil sebagai saksi untuk acara sakral pernikahan mereka.

"Today. 06.06.2022, #DEDlyinlovewithSAB," tulis pasangan itu di akun Instagram pribadi mereka.

"Thank you Ayahanda Jenderal TNI (Purn) Prof. DR. A.M Hendropriyono dan Jaksa Agung Prof. Dr. ST. Burhanuddin., S.H., MM telah bersedia menjadi Saksi di janji suci kami dan terimakasih @gusmiftah atas doa dan nasehat pernikahannya," sambungnya.