Jadi Stafsus Menhan, Deddy Corbuzier: Terima Kasih Kepercayaannya

JAKARTA - Deddy Corbuzier resmi dilantik sebagai Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan pada Selasa, 11 Februari 2025. Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.

Melalui akun Instagram pribadinya, Sjafrie menyampaikan bahwa pengangkatan staf khusus ini bertujuan untuk memperkuat peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara.

"Pengangkatan Staf Sus Menhan ini menegaskan pentingnya kolaborasi peran strategis dalam menjaga kedaulatan. Dengan amanah baru ini, diharapkan lahir inovasi serta kebijakan yang semakin memperkokoh pertahanan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat," tulis Sjafrie dalam unggahan di akun @sjafrie.sjamsoeddin.

Setelah dilantik, Deddy Corbuzier mengungkapkan rasa terima kasihnya melalui akun Instagram @dc.kemhan, yang berisi dokumentasi kegiatannya selama bertugas di Kementerian Pertahanan. Deddy menjelaskan bahwa ia dipercaya menjabat sebagai Staf Khusus di Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Dalam unggahan tersebut, ia tampak mengenakan jas hitam lengkap dengan peci dan dasi merah.

"Setelah lebih dari dua tahun bertugas di Kementerian Pertahanan sebagai Duta Komcad dan bekerja sama dengan Ditjen Pothan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, mulai hari ini saya akan melanjutkan tugas sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik," tulis Deddy.

Deddy mengaku bahwa jabatan ini merupakan suatu kehormatan dan kepercayaan yang akan dijaganya dengan baik.