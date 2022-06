PRESENTER sekaligus Youtuber Deddy Corbuzier baru saja melepas status dudanya. Pada 6 Juni 2022 kemarin, pria yang juga dikenal sebagai seorang mentalis itu telah resmi menikahi wanita pilihan hatinya, Sabrina Chairunnisa yang sebelumnya sudah dipacarinya selama 9 tahun.

Acara pernikahan Deddy dan Sabrina diketahui digelar secara mewah namun tertutup, termasuk untuk para awak media. Bahkan tamu dalam pernikahan mereka terlihat dibatasi, dan hanya orang-orang terdekat mereka saja yang mengetahui dan bisa datang ke acara bahagia tersebut.

Kalina Oktarani bahkan terlihat sama sekali tidak menghadiri acara bahagia sang mantan suami. Melalui akun Instagram Storynya, kekasih dari Ricky W Miraza itu justru terlihat tengah asyik berfoto-foto di sebuah toko karpet.

"Lo prewed tadi?," tanya seorang rekan Kalina.

"Terus aja gue prewed. Prewed tiap hari aja gitu," jawab Kalina.

Meski Kalina terlihat tidak menghadiri pernikahan mantan suaminya, tak diketahui pasti apakah mantan istri Vicky Prasetyo itu tahu atau mendapatkan undangan pernikahan Deddy dan Sabrina. Pasalnya pernikahan Deddy dan Sabrina benar-benar berlangsung secara tertutup dan baru diketahui setelah acara tersebut selesai.

Sebagaimana diketahui, kabar terkait pernikahan Deddy dan Sabrina kemarin diketahui langsung lewat akun Instagram pribadi mereka. Keduanya bahkan terlihat mengunggah video momen pembacaan ijab kabul yang disaksikan oleh dua orang petinggi negara.

"Today. 06.06.2022, #DEDlyinlovewithSAB," tulis pasangan itu di akun Instagram pribadi mereka.

"Thank you Ayahanda Jenderal TNI (Purn) Prof. DR. A.M Hendropriyono dan Jaksa Agung Prof. Dr. ST. Burhanuddin., S.H., MM telah bersedia menjadi Saksi di janji suci kami dan terimakasih @gusmiftah atas doa dan nasehat pernikahannya," sambungnya.