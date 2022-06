JAKARTA - Setelah sukses dengan musim pertamanya, serial Netflix Korea All of Us Are Dead bakal dibuat musim kedua atau season kedua.

Melansir dari laman Soompi, pada Selasa (7/6/2022) Netflix Korea secara resmi mengumumkan kabar tersebut, dengan merilis poster terbaru.

Di musim kedua ini poster All of Us Are Dead yang menampilkan kumpulan zombie. Dibandingkan poster musim pertama, All of Us Are Dead lebih mencekam.

Sementara itu, All of Us Are Dead serial original Netflix karya Lee JQ, Chun Sung Il, dan Kim Nam Su. Di season pertama, All of Us Are Dead bercerita tentang sekelompok siswa yang terjebak di sekolah yang penuh dengan zombie.

Mereka berusaha untuk mencari bantuan, bertahan hidup dan menghadapi masalah yang terjadi antar sesama teman.

Di akhir episode musim pertama, enam siswa berhasil diselamatkan tetapi dikarantina oleh pemerintah. Choi Nam Ra (Cho Yi Hyun) menjadi setengah zombie, dan Lee Cheong San (Yoon Chan Young) mungkin mati, tetapi tidak ada konfirmasi pasti.

Serial Netflix ini yang terdiri dari 12 episode itu sukses menjadi serial yang sangat populer di dunia. Bahkan sehari setelah perilisannya pada 22 Januari 2022, All of Us Are Dead menjadi serial No. 1 yang banyak ditonton di 25 negara.

Sayangnya, belum diketahui pasti kapan All of Us Are Dead season 2 akan tayang.

(aln)