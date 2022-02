SEOUL- Aktor Yoon Chan Young menuai kesuksesan berkat perannya sebagai Cheong San di drama All of Us Are Dead. Dia digambarkan sebagai sosok yang menyukai sahabatnya, On Jo ( Park Ji Hu ) dan melakukan semua yang dia bisa untuk menyelamatkan teman-temannya.

Terkait perannya tersebut, Yoon Chan Young pun ditanya terkait apakah dirinya pernah naksir seseorang seperti Cheong San. Dia mengaku pertama kali menonton film romansa La La Land pada awak masuk sekolah menengah.

"Saya pikir filmnya sangat indah, tapi saya tidak benar-benar tahu seperti apa rasanya cinta saat itu, tetapi saya masih berpikir film itu sangat memilukan, tetapi indah. Saya pikir saya ingin mengalami cinta seperti itu, tetapi setelah masuk SMA," kata Yoon Chan Young dikutip dari laman Soompi, Rabu (16/2/2022).

Dia mengaku ingin menghabiskan seluruh waktu untuk belajar dan berlatih. Namun bukannya tidak tertarik berkencan, tetapi dia mengaku sangat menyukai akting.

"Saya pergi ke sekolah seni, jadi saya pikir saya menjalani kehidupan seperti siswa seni dalam drama," katanya.

Dia juga berbicara tentang potensi tipe idealnya, dengan mengatakan, “Saya tidak bisa memutuskan apa tipe ideal itu. Saya pikir saya belajar tentang cinta melalui film-film seperti 'La La Land,' jadi saya kira tipe ideal saya adalah seseorang yang saya rasa terhubung dengan benar ketika saya pertama kali melihatnya.”

