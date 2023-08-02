10 Film Korea Rekomendasi yang Diadaptasi dari Kisah Nyata

SEOUL - Film Korea rekomendasi yang diadaptasi dari kisah nyata dan memiliki cerita menarik hingga inspiratif. Namun ada pula film yang menyuguhkan peristiwa getir yang terjadi di Negeri Ginseng tersebut.

Film-film ini bisa juga menjadi alternatif bagi kamu yang sedang bosan dengan kisah romansa fiksi yang terlalu manis. Jika menginginkan hal lebih, kamu juga bisa wisata sejarah tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di negeri para Idol K-Pop tersebut.

Berikut film Korea rekomendasi yang diadaptasi dari kisah nyata versi Okezone yang dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (2/8/2023).

1. The Last Princess





Film ini cocok untuk kamu yang ingin mendapat gambaran tentang peralihan sistem pemerintahan Korea Selatan dari kerajaan menjadi demokrasi. Diadaptasi dari novel laris karya Kwon Bi Young berjudul Princess Deok Hye, film ini dibintangi oleh Son Ye Jin.

Plot film ini bertutur tentang Deok Hye, putri terakhir Kerajaan Joseon yang dijadikan tawanan politik oleh Pemerintah Jepang. Meski berada di negeri asing, namun dia berusaha membantu negaranya meraih kemerdekaan. Jangan lupa siapkan tisu ya karena film ini mengundang air mata.

2. A Taxi Driver





Film Korea rekomendasi yang diadaptasi dari kisah nyata selanjutnya adalah A Taxi Driver yang berkisah tentang sopir taksi (Song Kang Ho) yang tengah mengalami kesulitan ekonomi. Suatu hari, dia bertemu penumpang yang rela membayar mahal untuk perjalanan dari Seoul ke Gwangju.

Rupanya, penumpang berkewarganegaraan asing itu adalah Jurgen Hinzpeter (Thomas Kretschmann), wartawan asal Jerman yang ingin meliput Gerakan Demokrasi yang terjadi di Gwangju pada 1980. Film A Taxi Driver disutradarai Jang Hoon dan ditulis oleh Eom Yu Na.