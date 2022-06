JAKARTA - Emmeril Kahn Mumtadz alias Eril belum juga berhasil ditemukan pasca enam hari hilang di Sungai Aare, Bern, Swiss. Namun tim SAR hingga saat ini masih mencari putra sulung Ridwan Kamil dan Atalia Praratya tersebut.

Tak hanya keluarga dekatnya, kekasih Eril, Nabila Ishma Nurhabibah juga menanti pria 23 tahun itu untuk segera pulang.

Melalui akun Instagramnya, dia tampak tak bisa menahan kesedihannya lantaran mengetahui bahwa hingga kini Eril belum juga ditemukan. Sembari mengunggah foto kekasihnya, Nabila pun turut meminta agar Eril bisa segera pulang.

“You will always be my home. So, please come home ril,” kata Nabila dalam unggahan foto terbarunya.

Unggahan Nabila sontak membuat netizen ikut bersedih. Mereka bahkan berusaha untuk menguatkan Nabila dan mendoakan Eril. “Kakkk yang kuat yang sabar a Eril insya Allah cepet ketemu,” tulis Ilumgfm. “Hi nabil be strong ya, yakin Erin pasti akan kembali berkumpul bersama dengan kalian, percaya masih ada Allah yang menjaganya disana,” lanjut mutiayeonry_92. “Doa terbaik untuk Eril semoga selalu dalam lindungan Allah SWT,” tulis wenii_puspitasari. Sebelumnya, ibu Atalia Praratya sempat menuliskan ungkapan hatinya pada Eril yang hingga kini belum ditemukan. Melalui akun Instagramnya, istri Ridwan Kamil itu tampak pamit kepada anaknya untuk kembali ke Indonesia. “Ril… mamah pulang dulu ke Indonesia, ya.. Mamah titipkan kamu dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari pemilikmu yang sebenarnya, Allah swt, dimanapun kamu berada…Insya Allah kamu tidak akan kedinginan, kelaparan atau kekurangan apapun. Bahkan kamu akan mendapatkan limpahan kasih sayang, karunia dan kebahagiaan yang tak pernah putus," ungkap ibunda Eril pada unggahannya di akun Instagram. "Disini, di sungai Aare yang luar biasa indah dan cantik ini, mamah lepaskan kamu, untuk kita bertemu lagi cepat atau lambat. Seperti yang pak walikota sampaikan, 'The city of Bern will forever be deeply connected to us…'. Doa terbaik mamah dalam setiap helaan nafas," tandasnya.