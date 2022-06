ISTRI Gubernur Jawa Barat, Atalia Praratya, mengunggah sebuah foto yang menyayat hati di sosial medianya. Dalam unggahannya, terlihat dirinya bersama suami dan anak perempuannya, tengah duduk di pinggir sungai Aare, Bern, Swiss, sambil menatap ke arah aliran sungai yang tampak tenang.

Bersamaan dengan foto tersebut, istri Ridwan Kamil tampak menuliskan kalimat yang berisi pesan untuk putranya, Emmeril Kahn Mumtadz, alias Eril, yang hingga kini masih belum juga ditemukan. Ia bahkan terlihat berpamitan dengan anaknya, lantaran dirinya harus kembali ke Indonesia.

"Ril… mamah pulang dulu ke Indonesia, ya..," tulis Atalia pada unggahannya di akun Instagram.

"Mama titipkan kamu dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari pemilik mu yang sebenarnya, Allah swt, dimanapun kamu berada…," sambungnya.

Dalam unggahan itu, Ibu Cinta bahkan sempat menuliskan pesannya untuk sang putra sulung. Ia bahkan yakin jika putranya tidak akan merasa kekurangan apapun, walau dirinya telah kembali ke Indonesia.

"Insya Allah kamu tidak akan kedinginan, kelaparan atau kekurangan apapun. Bahkan kamu akan mendapatkan limpahan kasih sayang, karunia dan kebahagiaan yang tak pernah putus," paparnya.

"Disini, di sungai Aare yang luar biasa indah dan cantik ini, mamah lepaskan kamu, untuk kita bertemu lagi cepat atau lambat," lanjutnya.

Lewat tulisannya Atalia juga turut menuliskan pesan yang disampaikan oleh Walikota Bern. "Seperti yang pak walikota sampaikan, 'The city of Bern will forever be deeply connected to us…'. Doa terbaik mamah dalam setiap helaan nafas," tandasnya.

Unggahan Atalia Kamil sontak ramai dikomentari oleh netizen dan para publik figur. Doa untuk Eril bahkan tak pernah putus membanjiri kolom komentar Atalia hingga saat ini. "Kadang2 kita ga ada pilihan lagi yah akhirnya harus pasrah & harus ikhlas ... tapi itu susah banget ...bener2 pilihan tersulit , aku yakin teh Lia sdh sampai dan pasti bisa dititik keputusan itu , semuanya memang harus kita kembalikan ke Allah , ikhlaskan ke Allah itu udah yg paling baik, dimataku teteh seorang ibu yg hebat , kuat & sholehah .... hidup masih harus berjuang untuk masa depan anak2 yg lainnya & juga mendampingi suami tercinta , Sehat2 selalu & selamat sampai di tanah air , kami terus berdoa untuk Eril tersayang," tulis Chintami Atmanagara. "MasyaAllah teteh lia sayang doa tbaik dariku untuk Aa Eril Peluk Kuat dalam doaku juga buat teteh, kang emil dan klg," tutur Kristina. "Ibu Doamu dan kasihmu yang terbaik.. engkaulah surga dunianya.. Peluk hangat untuk Ibu.. terimakasih untuk pembelajaran nya untuk kami para Ibu..," kata Kartika Putri. "Doa yang tak putus untuk teh @ataliapr dan kang @ridwankamil sekeluarga. Insya Allah selalu diberi kekuatan dan ketegaran...," lanjut najwa Shihab. "Semoga Allah berikan ketabahan dan kekuatan utk ibu dan keluarga dalam menghadapi ujian ini.. Semoga Eril terus berada dalam penjagaan-Nya," timpal Oki Setiana Dewi.