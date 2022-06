GRUP Superglad membuat sebuah pengumuman terkait posisi Buluk dalam band beraliran alternatif rock tersebut. Pada Rabu (1/6/2022), Superglad telah resmi mengeluarkan Buluk dari keanggotaannya di Superglad sebagai vokalis utama.

Hal ini disampaikan Superglad melalui unggahan di Instagram resminya. Pemilik nama asli Lukman Laksamana itu resmi dikeluarkan sebagai anggota band terhitung 1 Juni 2022.

"Terhitung mulai hari ini tanggal 1 Juni 2022, Buluk a.k.a Lukman Laksamana sudah tidak lagi bagian dari Superglad," tulis Superglad dikutip dari akun @superglad_band.

Grup musik yang berdiri sejak 2003 silam ini menyatakan bakal meneruskan kiprahnya di belantika musik rock tanpa sosok Buluk. Mereka juga menegaskan akan membuat format baru.

"Kami akan terus berjalan dengan nafas dan format yang baru. Terimakasih semua atas support-nya kepada Superglad, show must go on!" lanjutnya.

(van)