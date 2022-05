JAKARTA - Band punk Glenn and The Vicious Boys mencoba eksis di tengah hilangnya sang punggawa, Buluk Superglad. Buluk adalah salah satu personel Glenn and The Vicious Boys yang kini menghilang karena terseret beberapa kasus.

Untuk menunjukkan eksistensinya, Glenn and The Vicious Boys menghadirkan single bertajuk Kita Kuat Bersama. Single ini sendiri merupakan ciptaan Buluk Superglad.

โ€œTerus terang Kita Kuat Bersama ide dari Buluk, lirik dari gue. Pembuatannya cuman 5 jam, dari nulis, aransemen terus mastering," ungkap Glenn sang vokalis.

"Single kedua ini bercerita soal keadaan di pandemi ini, apapun yang terjadi kita harus kuat karena dengan bersama menghadapi ini kita bisa kuat," sambungnya.

Soal hilangnya Buluk Superglad, Glenn and The Vicious Boys tak ingin menanggapi terlalu dalam.

"Sorry to say, sekarang juga kami lagi cari beliau. Masalah yang sedang dia alami itu masalah personal aja, nggak ada hubungannya sama kami. Dia nggak ada utang lagu atau apapun ya," tegas Glenn.

"Sampai saat ini gua nggak tau keberadaan Buluk di mana, show must go on. Gue harus manggung, gue udah ada penggantinya, tapi kalau dia ketemu mungkin nggak mau balik ke sini. Buat gue sih yaudah gapapa gak ada masalah," tutup Glenn.

