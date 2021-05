JAKARTA - Grup band beraliran rock, Superglad baru-baru ini tampil secara offline di hadapan penonton langsung. Konser bertema Manggung di Pasar yang berlangsung di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan tersebut digelar pada 1 Mei 2021 itu tak hanya diisi oleh Superglad saja, tetapi juga band rock asal Tangerang, The Cat Police.

"Offline pertama Superglad di era pandemi! Kita main di @manggungdipasar. Thanks buat teman-teman yang udah hadir dan meramaikan. We appreciate it, we love you Heroes!" tulis akun Superglad Band di Instagram mereka.

"Nantikan konser berikutnya di offline ataupun Live instagram kita! Support #walktogether #rocktogether," sambungnya.

Sayangnya, melalui akun Instagram itu, terlihat para penonton yang memadati acara tampak asyik berjoget dan bernyanyi tanpa menerapkan protokol kesehatan. Bukan hanya tidak mengatur jarak, mereka juga terlihat tidak mengenakan masker.

Demikian pula yang terlihat dalam akun milik The Cat Police. Mereka mengunggah ulang Instagram Story milik penonton yang memperlihatkan dengan jelas konser yang dihadiri lebih dari 50 orang tersebut tanpa adanya aturan menjaga jarak serta penggunaan masker.

(LID)