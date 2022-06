SEOUL - Video musik How You Like That dari BLACKPINK mencatatkan 1,1 miliar views di YouTube, pada 30 Mei 2022. Dengan begitu, perlu waktu 1 tahun dan 11 bulan bagi girl group asuhan YG Entertainment itu mencapai target tersebut.Ā

Mengawinkan genre Pop, trap, dan hip-hop, lagu ini diciptakan oleh Teddy Park, Danny Chung, dan R.Tee. Lagu ini terdapat di album penuh perdana BLACKPINK bertajuk ā€˜The Albumā€™ yang dirilis, pada 2 Oktober 2020.Ā

Dengan begitu, How You Like That menjadi video musik kelima dari Jennie cs yang berhasil menembus 1 miliar view di YouTube. MV DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, BOOMBAYAH, dan As If Itā€™s Your Last lebih dahulu mencapai rekor yang sama.Ā

Sementara itu, BLACKPINK tengah mempersiapkan album baru mereka. Akhir April silam, Sports Dong-A melaporkan, karya terbaru Jisoo cs itu akan dirilis pada awal Juni 2022. Namun hingga kini, YG Entertainment belum mengungkapkan detail rencana comebackĀ tersebut.

BACA JUGA:Ā Jennie BLACKPINK Bantah Disebut Dingin dan Sombong: Aku Cuma Pemalu

BACA JUGA:Ā 5 Fakta Salmafina Sunan Pindah Agama, Murtad setelah Cerai dan Komitmen Jadi Pendeta



Ā

Kabar soal album baru itu, sempat dibocorkan Jennie saat tampil dalamĀ Game Caterers 2, Maret silam. ā€œBLACKPINK akanĀ comebackĀ dalam waktu dekat. Aku tidak tahu apa boleh mengatakan ini, tapi aku akan mengatakan apa yang kuinginkan. Tolong nantikan karya baru kami,ā€ ujarnya kala itu.Ā Jika grup tersebut jadiĀ comebackĀ bulan ini, maka album tersebut akan menjadi proyek baru mereka dalam 1,5 tahun terakhir. Mereka merilis album penuh perdana, ā€˜The Albumā€™ pada Oktober 2020 denganĀ Lovesick GirlsĀ sebagaiĀ title track.* BACA JUGA:Ā Jennie BLACKPINK Bantah Disebut Dingin dan Sombong: Aku Cuma Pemalu BACA JUGA:Ā 3 Potret Rayyanza saat Liburan di Eropa, Pose Manyun Bikin Gemas