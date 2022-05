ARTIS Raline Shah memiliki pengalaman masa kecil yang cukup unik. Ia mengaku tidak bisa ikut berlibur dengan keluarganya ke Hawaii lantaran tak bisa meraih ranking pertama di sekolah.

Dilansir dari manal YouTube Herworld Indonesia, Raline bercerita tentang masa kecilnya. Raline mengatakan orang tuanya terutama sang ayah memang mendidiknya sangat keras, terutama soal pendidikan.

Wanita blasteran Afganistan ini menceritakan kalau ayahnya memang menginginkan anak-anaknya harus peringkat satu. Pada satu momen dia mendapat peringkat tiga dan tidak bisa ikut liburan.

“Jadi papa aku itu orangnya kalau nggak ranking satu nggak boleh ikut liburan. Jadi aku pernah ditinggalin liburan sama adik aku karena aku rankingnya tiga, soalnya yg rangking satu ada tiga orang,” ucap Raline.

“Kata papa, kalau ranking dua masih oke, kok kamu bisa rangking tiga,” sambungnya.

Saat ditinggal berhari-hari, Raline mengaku sangat trauma. Selama di rumah, bintang film 5 CM ini harus banyak belajar.

“Pas ditinggal itu aku trauma, tapi tiap hari aku suruh baca buku dan les,” tuturnya.

"Selama mereka di Hawaii itu for a month, aku telfon adik aku. 'Gimana disana? Ih seru banget kak'. But i so sad," tutupnya.

Potongan video tersebut kembali diunggah oleh salah satu akun gosip dan menuai pro kontra dari netizen. Ada dari mereka yang mendukung cara ayah Raline mendidik anak-anaknya, sebagian lagi menganggap ayahnya Raline mendidik anaknya terlalu keras. “Kalau guru sekarang malah menghindari ranking meranking karena realitanya anak itu memang jalur suksesnya nggak cuma akademis,” kata airxxxxx. “Waduh, kalau gue yang jadi anak papanya Mba Raline, sudah dipastikan nggak pernah ikut liburan,” ucap rimayxxxxx. “Tapi didikannya keren mba. Sekarang Mba Raline bisa kemana-mana sampai red carpet luar negeri,” ucap nia.nugxxxxx. “Saya juga dapet ranking terakhir hasilnya digebuk pake kopel,” kata rahadxxxxx. “Kalau saya jadi anaknya pasti nggak pernah ikut liburan sampai akhir hayat dong,” kata tryulxxxxx.