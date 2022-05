JAKARTA - Artis Raline Shah pamer foto bareng Lee Jung Jae, bintang Squid Game saat menghadiri Festival Film Cannes ke-75 di Prancis, warganet mendoakan keduanya berjodoh.

Momen kebersamaan dengan Lee Jung Jae itu diperlihatkan Raline melalui unggahan di Instagram pribadinya. Dia terlihat tampil anggun dalam balutan dress putih tanpa lengan.

Sementara bintang film Squid Game itu mengenakan setelah jas serba hitam. Tak lupa keduanya melempar senyum ke arah kamera.

Unggahan tersebut tak bisa lepas dari sorotan publik. Sejumlah rekan selebriti memuji kecantikan Raline Shah misalnya, Luna Maya memberi emoji penuh cinta.

"Cantik," komentar Yuni Shara.

"Cantiknya," timpal Happy Salma.

Tak mau ketinggalan, netizen juga banjiri unggahan itu dengan berbagai komentar. Mereka berharap keduanya semoga berjodoh dan tak sedikit, memuji kecantikan artis asal Medan tersebut.

"Auranya kok sama yah. Semoga jodoh," komentar seorang warganet. "Cantiknya enggak ada rem," sambung yang lain . "Keren banget nih orang," ucap yang lain. "So proud of you," ujar netizen.

Usut punya usut, ternyata Raline Shah melakukan beberapa pemotretan untuk kepentingan brand dan media yang mendukungnya.