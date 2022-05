JAKARTA - HIVI! tampil di hari ketiga gelaran Java Jazz Festival 2022 di Ji-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 29 Mei 2022. Sebagai band penutup yang tampil di acara tersebut, mereka sukses tampil dengan meriah.

HIVI! membuka aksi panggungnya dengan lagu Indahnya Dirimu yang dilanjutkan Sama-sama Tahu. Tak ketinggalan, band yang berdiri sejak 2009 ini membawakan sederet tembang hitsnya, seperti Bumi dan Bulan serta Pelangi dan Remaja.

(HIVI! saat tampil di Java Jazz Festival 2022, Foto: Faisal Rahman/MPI)

Di tengah-tengah lagu Remaja, HIVI! mengajak penonton untuk tak merekam aksi panggung mereka. Febrian Nindoyo sang gitaris kemudian meminta penonton untuk menikmati momen tanpa gangguan ponsel.

"Ok, teman-teman. Setelah ini kita nyanyi lagi. Tapi, kami memohon agar HP ditaruh. Kita nikmati momen ini bersama-sama," katanya dari atas panggung. Febri kepada penonton.

HIVI! kemudian melanjutkan bagian reff lagu tersebut diiringi suara penonton. "Semua tangan di atas. Letakkan HP-nya, kita nikmati malam ini. Kita bergoyang sama-sama. Put your hands up all!" seru Febri membakar semangat penonton.

Lagu Mata ke Hati kemudian dibawakan untuk menghibur penonton yang hadir.

Keseruan penampilan HIVI! mencapai puncaknya saat lagu hits Siapkah Kau 'Tuk Jatuh Cinta Lagi? dibawakan Febri dan kawan-kawan. Mereka menutup penampilannya di Java Jazz Festival 2022, pada Minggu (19/5/2022), pukul 23.30 WIB. Sebagai penutup, mereka menyanyikan lagu Jatuh Bangkit Kembali.

