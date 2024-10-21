Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pandemi Bikin Ilham HIVI Fokus Kesehatan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |22:31 WIB
Pandemi Bikin Ilham HIVI Fokus Kesehatan
Pandemi Bikin Ilham HIVI Fokus Kesehatan (Foto: IG Ilham)
A
A
A

JAKARTA – Tren olahraga di kalangan masyarakat Indonesia terus meningkat, terutama setelah pandemi Covid-19. Hal ini disadari oleh Ilham Aditama, vokalis grup musik HIVI!, yang merasa senang melihat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya olahraga semakin tinggi. 

Menurutnya, inisiatif pemerintah dalam menyediakan fasilitas olahraga yang memadai patut diapresiasi.

"Sekarang teman-teman sudah mulai peduli dengan kesehatan, dan pemerintah juga mulai memperhatikan infrastruktur olahraga. Kita bisa lihat sendiri, perkembangan infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah sangat luar biasa," ujar Ilham pada acara Indonesia Sport Industry Summit 2024 di Dome, Senayan Park, Jakarta.

Ilham HIVI

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/205/3075552/neida_aleida-vaTQ_large.jpg
Neida Aleida Umumkan Hengkang dari HIVI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/205/2891527/ezra-hivi-putuskan-hengkang-dari-band-ini-alasannya-7qywOfgyMm.jpg
Ezra Hivi! Putuskan Hengkang dari Band, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/30/205/2602324/hivi-ajak-penonton-goyang-tanpa-merekam-di-java-jazz-festival-2022-SSaVJTtoLB.jpg
HIVI! Ajak Penonton Goyang Tanpa Merekam di Java Jazz Festival 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/03/25/205/1345480/vokalis-hivi-mengundurkan-diri-pp0VX5sh9L.jpg
Vokalis Hivi Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/08/06/205/1191901/film-dan-album-favorit-dea-hivi-w5LelE9rvU.jpg
Film dan Album Favorit Dea "HiVi"
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/31/205/1188249/band-hivi-siapkan-kejutan-spesial-di-album-kedua-dpzxdaEhTl.jpg
Band HiVi Siapkan Kejutan Spesial di Album Kedua
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement