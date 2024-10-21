Pandemi Bikin Ilham HIVI Fokus Kesehatan

JAKARTA – Tren olahraga di kalangan masyarakat Indonesia terus meningkat, terutama setelah pandemi Covid-19. Hal ini disadari oleh Ilham Aditama, vokalis grup musik HIVI!, yang merasa senang melihat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya olahraga semakin tinggi.

Menurutnya, inisiatif pemerintah dalam menyediakan fasilitas olahraga yang memadai patut diapresiasi.

"Sekarang teman-teman sudah mulai peduli dengan kesehatan, dan pemerintah juga mulai memperhatikan infrastruktur olahraga. Kita bisa lihat sendiri, perkembangan infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah sangat luar biasa," ujar Ilham pada acara Indonesia Sport Industry Summit 2024 di Dome, Senayan Park, Jakarta.