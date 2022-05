ASMARA Prilly Latuconsina selalu menjadi hal menarik untuk dibahas. Setelah putus dari Irsan Faiq dan dijodoh-jodohkan dengan Reza Rahadian, Prilly tampaknya sudah memiliki tambatan hati yang baru.

Hal tersebut terungkap dari unggahan Instagram Story milik penyanyi Vidi Aldiano. Dalam unggahannya, pelantun Nuansa Bening itu terlihat mengunggah foto kebersamaannya dengan Sheila Dara, Prilly Latuconsina, dan juga seorang pria bernama Iman Usman di Bali, beserta tulisan double date.

"Enjoying our double date here in Bali @sheiladaisha @prillylatuconsina96 @imanusman," kata Vidi di unggahannya.

Bukan hanya itu, melalui akun Instagram Storynya bintang film Danur itu juga menulis keterangan fotonya saat tengah bersama dengan CO-Founder Ruang Guru tersebut. Bahkan mereka juga sempat terlihat menghabiskan waktu bersama mulai dari spa, hingga makan siang.

"Spa date," tulis Prilly singkat.

Melihat unggahan tersebut, netizen sontak heboh dan mempertanyakan kebenaran hal tersebut. Bahkan, tidak sedikit yang mendoakan hubungan antara Prilly dan Iman Usman.

"Prilly pinter cari lakiki! Good job. Dia juga smart & sukses sebandinglah," tulis agistriel.

"@imanusman mas ditanyain orang2 tu pacar Prilly bukan," tutur nimahrahma.

"Laki bukan sembarang laki tuh. bukti kalo cewek emang nggak melulu mandang fisik." ucap ayumurono. Akan tetapi, dalam unggahan foto terbarunya di Instagram Story, Prilly tampak menyangkal adanya hubungan asmara antara dirinya dengan Iman Usman. Ia bahkan sempat menambahkan kata 'Bestie' agar tidak digosipkan memiliki hubungan dengan Co-Founder Ruang Guru. "Double bestie date di pesawat. Sekarang tambahin pake kata 'bestie' ya biar gak jadi gosip," kata Prilly.