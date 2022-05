ARTIS sekaligus pengusaha muda, Prilly Latuconsina kembali membuat bangga keluarga, orang-orang terdekatnya, serta para penggemar. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan, menjadi penyanyi, mengakuisisi tim sepak bola, dan juga memproduseri film, kini bintang Danur itu berhasil masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2022.

Hal tersebut tentunya cukup membanggakan, lantaran di usianya yang baru 25 tahun, Prilly mampu menjadi satu dari 30 anak muda yang cukup berpengaruh untuk kategori Entertainment & Sports. Bahkan melalui akun Instagramnya, mantan kekasih Maxime Bouttier itu mengaku kaget dengan pencapaiannya tersebut.

"Aku kaget membaca semua notifikasi Whatsapp-ku pagi ini. Teman-temanku mengirimiku tangkapan layar ini dan bilang, 'Akhirnya kamu berhasil," ungkapnya baru-baru ini di laman Instagramnya.

Prilly sendiri mengaku sama sekali tidak percaya dengan keberhasilannya tersebut. Ia bahkan merasa bahwa dirinya sedang bermimpi usai mengetahui bahwa namanya masuk ke daftar Forbes 30 Under 30 di Asia.

"Rasanya seperti mimpi melihat nama dan wajah saya di halaman ini di antara dua puluh pencapaian Asia, dan saya merasa rendah hati dan sangat terhormat untuk dipertimbangkan,” tambahnya lagi.Â

Memang tidak mudah bagi Prilly untuk bisa masuk ke dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2022. Sebab, prestasi dan keberhasilan kakak Raja Latuconsina itu sempat diseleksi oleh beberapa juri yang berasal dari kalangan pengusaha hingga pemimpin bisnis.

Hal itu bahkan sempat diungkapkan olehnya baru-baru ini. Ia bahkan mengaku jika perjuangan dan kerja kerasnya selama ini mampu untuk membuahkan hasil yang sangat membanggakan bagi Indonesia.

"Kamu tidak pernah tahu ke mana kerja keras, keyakinan, dan dedikasi yang konstan akan membawa kamu. Tetapi kamu bisa yakin, bahwa mereka akan membawa kamu ke tujuan yang lebih baik,” tutur Prilly.

“Jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah ragu memberi. Percaya bahwa Tuhan mengurus sisanya,” sambungnya lagi.

Ucapan selamat atas keberhasilan tersebut bahkan sudah membanjiri akun Instagramnya sejak tadi pagi. Bahkan, Duta Muda ASEAN yangjuga Co-Founder dari Ruangguru, Iman Usman juga sempat memberikan ucapan selamat para Prilly.

"Congrats of being listed in this year’s Forbes’ 30 Under 30 Asia..Bangga banget woi!! @prillylatuconsina96!!,” tulisnya di akun Instagram Story.

“Kageeet… makasih woi!!!," balas Prilly.

Sebagaimana diketahui, atlet bulutangkis Indonesia Apriyani Rahayu juga masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2022 kategori Entertainment & Sport. Bahkan di tahun sebelumnya sempat muncul nama Maudy Ayunda, Jerome Polin, Rich Brian, Nicole Zefanya (NIKI), hingga Joey Alexander, juga sempat masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia.