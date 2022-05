JAKARTA - Artis Prilly Latuconsina belakangan menjadi perbincangan publik setelah membagikan potret kebersamaan dengan pesepakbola dunia, Mesut Ozil.

Itu dipamerkan Prilly lewat Instagram pribadinya. Diketahui, pemain Fenerbahce itu sedang berada di Jakarta, dalam rangka kepentingan pekerjaan.

Â

"Thank You for having me over for a lonely evening, baru saja dari Turkey eh sekarang dinner bareng," tulis Prilly Latuconsina, dikutip pada Jumat (27/5/2022).

 BACA JUGA:Gaya Prilly Latuconsina Pakai Rok Seksi di Ranjang Bikin Pangling, Netizen: Makin Ganas!

Dalam unggahan, Prilly dan Mesut diperlihatkan sedang makan malam bersama Arie Muhammad beserta beberapa orang lainnya. Tampak mantan kekasih Aliando Syarief itu mengenakan blazer hitam dengan rambut yang terurai. Sedangkan Mesut Ozil berpenampilan sederhana. Memakai baju dan celana serba hitam bermerek.

Terkait unggahan tersebut, warganet lantas berkomentar menyinggung agar Mesut Ozil diajak bergabung dengan tim sepak bola yang dipimpin Prilly Latuconsina. "Suruh gabung di Persikota," kata seorang netizen. "Ampun style nya, suka banget deh sukses ya sayang," timpal yang lain. "Selalu menjadi kebanggaan," lanjut lainnya. "Keren ketemu Mesut Ozil happy banget yah kamu," komentar warganet."Awwww ibu ajaib bertemu suhu pemain bola," ucap lainnya. Diketahui, Prilly Latuconsina memiliki klub bola bernama Persikota Tangerang. Tak hanya artis 25 tahun itu, ada sejumlah selebriti misalnya, Raffi Ahmad dan Atta Halilintar.