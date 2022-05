JAKARTA - Penyanyi Rizky Febian memberi kejutan di tengah penampilannya di panggung Java Jazz Festival, pada Sabtu (28/5/2022) malam. Sebelum menyanyikan lagu Terlukis Indah, dia menarik Mahalini naik ke atas panggung.

Di atas panggung, putra sulung Sule dan mendiang Lina Jubaedah itu melemparkan kata-kata manis untuk kekasihnya itu. “Terima kasih neng Mahalini yang sudah mengubah hidup saya. Saya tarik Mahalini ke sini karena cinta saya,” ujarnya.

Saat melanjutkan penampilannya dengan lagu Berpisah Itu Mudah, Rizky Febian mengungkapkan, tak ingin berpisah dengan penyanyi berdarah Bali itu. “Kenapa aku mau sama kamu selamanya, karena aku engga mau ada kata pisah.”

Mahalini pun ikut ikut memberikan dukungan kepada sang kekasih di panggung Java Jazz 2022. Pelantun Sisa Rasa itu berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan mencintai karya-karya Rizky Febian.

Dari atas panggung, Mahalini mengungkapkan, “Thank you yang sudah menonton Iki dan selalu mendukung dia. Thank you so much guys.”

Sementara itu, hari terakhir Java Jazz Festival 2022 digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu (29/5/2022). Pada pertunjukan terakhir akan ada Special Show The Temptations Rev Feat. Glenn Leonard di BNI Hall D2.*

