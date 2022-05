JAKARTA - Nikita Mirzani belakangan ramai dibicarakan warganet karena aksinya yang dikira sok dekat dengan mantan pembalap Valentino Rossi.

Itu terungkap setelah sebuah video diunggah salah satu akun gosip di Instagram. Ibu tiga anak itu diperlihatkan girang saat bertemu Valentino Rossi.

Sayangnya, itu tak terlihat dari wajah Rossi. Nikita yang mencoba merangkul dan meminta untuk menyapa Indonesia, tapi sang pembalap bergegas meninggalkannya. . Aksi itu kemudian mengundang spekulasi warganet mengatakan mantan istri Sajad Ukra tersebut dikacangin. Terlebih saat Rossi hanya senyum tipis.

BACA JUGA:Nikita Mirzani Beberkan Alasan John Hopkins Mualaf

"Oh My God, say Hi to Indonesia (katakan Hi untuk Indonesia)," ucap Nikita Mirzani, dikutip dari Instagram @lambegosiip, Selasa(24/5/2022).

Karena sikap Valentino Rossi itu, warganet menilai Nikita Mirzani sok dekat dengan mantan Pembalap MotoGP tersebut. Mereka juga melihat ada kekecewaan diwajah sang artis sensasional saat menerima penolakan "Wkwkwkwk, muka-muka nahan malu," komentar seorang netizen. "Muka kecewa keliatan banget," ujar lainnya. "Ngakak, NM yang dicuekin, gue yang malu," kata lainnya.