BOYBAND asal Irlandia, Westlife, akan kembali menggelar konser di Indonesia. Rencananya grup yang digawangi oleh Shane, Nicky, Mark, dan Kian tersebut akan kembali datang pada 11 Februari 2023 mendatang.

Bertajuk Westlife The Wild Dreams Tour All The Hits, konser dari pelantun Soledad itu nantinya akan diselenggarakan di Stadion Madya, Gelora Bung Karno, Jakarta. Konser ini nantinya akan dipromotori oleh PK Entertainment dan Sound Rhythm.

BACA JUGA:Musisi Legendaris Jim Brickman Bakal Konser di Jakarta

"Kami hari ini sangat senang announce lagi, konser artis internasional berskala stadium. Konser (Westlife) sendiri 11 Februari 2023,” kata Harry Sudharma selaku Co-Founder & Chief PK Entertainment saat konferensi pers di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022).

Sementara itu, tiket akan mulai dijual mulai 28 Mei 2022 mendatang pukul 10.00 WIB secara online.

"Penjualan tiketnya nanti tanggal 28 Mei, jam 10.00 WIB,” ungkap Harry Sudharma.

Sebagai informasi, Westlife akan mengawali konsernya pada musim panas dengan tampil di seluruh Inggris, termasuk pertunjukan utama yang sudah terjual habis di stadion ikonik ternama di kota London, Stadion Wembley.

Pada tur konser dunia kali ini dapat dipastikan bahwa para penggemar Westlife akan mendapatkan suguhan yang lebih intim dibandingkan dengan konser-konser mereka sebelumnya.

Westlife akan membawakan semua lagu-lagu hits-nya seperti “Swear It Again”, “Flying Without Wings” dan “World of our Own” serta lagu-lagu andalan dari album terbaru mereka yang bertajuk Wild Dream. Sebelumnya Westlife sudah dua kali datang ke Indonesia. Yakni pada tahun 2000 dan juga 2019, untuk menyapa para penggemar mereka.