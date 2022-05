JAKARTA - Program siaran pagi Global Radio Jakarta, Global Morning Show berkesempatan ngobrol bareng salah satu musisi internasional yang berasal dari Amerika Serikat yaitu, Fiji Blue. Fiji Blue adalah duo dari Los Angeles, yang beranggotakan Trevor Dering dan Valentin Fritz. Tapi kali ini, Aji Sabha dan Basboi hanya mengobrol dengan salah satu personilnya, Trevor Dering, yang juga penulis lagu sekaligus vokalis dari Fiji Blue.

Fiji Blue sebelumnya sempat viral di Tiktok lewat single mereka yang berjudul It Takes Two. Bahkan, single itu sempat diposting salah satu member BTS yaitu Jungkook. Dan kali ini, Fiji Blue baru saja mengeluarkan single baru berjudul ‘Feel Something’, yang juga menjadi pembuka di mini album terbarunya nanti.





Pada awal obrolan dengan Trevor Dering, Basboi sempat menanyakan tentang arti dari warna biru bagi Trevor. Menurut Trevor “Blue supposed it’s like represent calmness, like deep ocean feeling like music” . Selain itu, Aji Sabha juga menanyakan apa varian warna biru yang jadi favorit Trevor Dering, dan menurutnya warna biru yang disukai itu Sapphire Blue.

Lalu, ketika bertanya tentang single Feel Something, Trevor menceritakan kalau single ini sebenarnya dibuat dengan cepat hanya membutuhkan beberapa jam, karena dibuat bersamaan dengan Valentin Fritz. Selain itu, lagu ini juga dibuat sesuai dengan pengalaman saat Fiji Blue melakukan tur.

Setelah membahas single terbarunya, Aji Sabha dan Basboi juga menanyakan tentang proses mini album terbaru dari Fiji Blue yang akan dirilis bulan Juni mendatang. Trevor menjelaskan mini album ini akan berisikan 7 lagu, dan semuanya sudah selesai dikerjakan. Bahkan, dalam waktu dekat ini, Fiji Blue akan kembali merilis single kedua dari mini album tersebut.

Bukan hanya menjelaskan proses mini album saja, Trevor Dering juga memberikan bocoran judul mini albumnya, saat mengobrol di Global Morning Show. Trevor mengatakan kalau ini menjadi yang pertama kali judul mini album tersebut diumumkan, dan mini albumnya berjudul I Love You, What Happen. Trevor mengungkapkan dirinya sudah tidak sabar untuk merilis mini album kedua Fiji Blue tersebut. Karena saat Basboi menanyakan 5 kata yang menggambarkan mini album tersebut, Trevor mengatakan mini album ini “Sober, Dance, Emotional, Pretty, and Rock!” . Selain itu di akhir obrolan, Trevor sempat meyanyikan lagu ‘Feel Something’ dengan gitarnya, sekaligus sebagai penutup di Global Morning Show.